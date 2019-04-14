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Жизнь

На Алтае начнется сильный ветер и прогремит первая гроза

14 апреля в Алтайском крае может испортиться погода. На смену почти летнему теплу вновь идет похолодание, которое сегодня будет сопровождаться сильным ветром.

Гроза.
Гроза.
СС0.

В Алтайском крае ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах возможет небольшой и умеренный дождь, местами в южных районах прогремит гроза.

Ветер западный, ночью 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.

Температура ночью +2,+7°С, в предгорных районах до -3°С, днём +11,+16°С, в южных районах +17,+22°С.

В Барнауле также будет переменная облачность, ночью без осадков, днем возможет небольшой дождь. Ветер западный, ночью 4−9 м/с, днём 6−11 м/с.

Температура ночью +4,+6°С, днем +14,+16°С.

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