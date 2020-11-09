На Алтае найдены самые древние домашние овцы

Сибирские ученые совместно с коллегами из Германии и с Урала обнаружили останки самых древних овец, которых разводили на Алтае более 5,5 тыс. лет назад. Об этом сообщило издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Российские и немецкие ученые установили время появления первых домашних овец в поселении афанасьевской культуры Нижняя Соору в Центральном Алтае. Найденные ранее в этой местности зубы животных принадлежат домашним овцам, жившим примерно в 3300—2900 гг. до н. э. По имеющимся на сегодня данным, это самые древние овцы, которых разводили на Алтае.

Установлено, что в это время дикие овцы на Алтае не водились.

«В конце IV тысячелетия до нашей эры на Алтай мигрировали племена европеоидов, которые заселили долины горных рек. Похоже, они оказались первыми, кто системно занимался скотоводством на этой территории», — рассказывает заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений АлтГУ Алексей Тишкин.

Исследование ДНК также показало возможных родственников овец — в их числе оказались животные, останки которых обнаружили на стоянке раннего бронзового века (около 2700 год до н.э.) в горах юго-востока Казахстана.