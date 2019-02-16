Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 февраля -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На Алтае неравнодушных просят помочь многодетной семье, потерявшей дом в пожаре

Многодетная семья, потерявшая все имущество в пожаре, просит о помощи. Сильнее всего людям нужны детские вещи.

Пожар в жилом доме.
Пожар в жилом доме.
altapress.ru

Инцидент произошел ночью 11 февраля. В пожаре на поселке Силикатный выгорел полностью второй этаж дома и частично пострадал первый. В последствии чего сгорели: одежда, школьные принадлежности, мебель, документы.

Как сообщают в паблике Barnaul22, в доме проживала многодетная семья: муж, жена и трое несовершеннолетних детей — девочка 12 лет, мальчики 14 и 8 лет.

Всех неравнодушных просят помочь погорельцам. Большее всего семья сейчас нуждается в детских вещах: мальчики (рост 170 размер 42) и (рост 150), девочка рост 150. Также семья просит помочь со стройматериалами, особенно утеплителем.

Телефон для связи: 8−983−548−5980, Надежда.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость