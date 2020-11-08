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Жизнь

На Алтае обнаружили редкие петроглифы эпохи раннего средневековья

Сотрудники Горно-Алтайского государственного университета нашли в восточной части Горного Алтая редкие петроглифы, на которых изображены юрты — жилища тюркских народов, обитавших на этой территории в эпоху раннего средневековья, сообщает ТАСС.

Горный Алтай. Горы.
Горный Алтай. Горы.
CC0

Современной археологии известно всего несколько наскальных изображений юрт, сообщил старший научный сотрудник университета Никита Константинов.

«Памятник уникальный и, конечно, там есть детали, в частности, мы нашли там два изображения юрт», — сообщил собеседник агентства, отметив, что петроглифы датированы эпохой раннего средневековья, около 500 года н.э.

По его словам, археологи нашли всего несколько петроглифов с изображением юрт, в частности, в Киргизии и южной Сибири. На Алтае впервые такие изображения были найдены в ходе археологической экспедиции в центральной части региона более сорока лет назад.

Новые петроглифы обнаружены на камнях, находящихся недалеко от Пазырских курганов, которые относятся к V-IV вв. до н.э. и расположены в Улаганском районе на востоке Алтая.

Кроме найденных наскальных изображений юрт, археологи обнаружили еще несколько петроглифов, которые также относятся к раннему средневековью. На них изображены сцены охоты и боя, встречи самца и самки оленей, а также всадник с копьем и знаменем.

Все эти изображения характеризуются обилием деталей, отметил Константинов, что дает возможность исследовать внешний образ тюркских народов, живших на Алтае несколько сотен лет назад.

На камнях ученые также обнаружили более ранний по времени петроглиф с изображением колесницы. Он датирован рубежом II-I тыс. до н.э. и относится к бронзовому веку. Подобные наскальные изображения ранее археологи находили на всей территории Алтая, однако восточная часть региона до этого времени была мало изучена.

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