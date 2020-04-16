На Алтае опечатали парикмахерскую, которая работала вопреки указу губернатора

По информации издания, в ходе рейда рабочая группа проверила более 60 объектов и выявила грубые нарушения. Так, специалисты опечатали и закрыли парикмахерскую, комнату временного пребывания детей и пункт общественного питания.
По всем нарушениям составлены материалы и направлены в контрольно-надзорные органы для принятия дальнейших мер.
Также рабочая группа обнаружила «недобросовестных» продавцов. Например, один из бийских магазинов обуви внезапно стал торговать моющими средствами. Уловку сочли за нарушение законодательства в части несоответствия кодам видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Всего специалисты выявили пять подобных случаев и направили материалы в органы ИФНС по Алтайскому краю.