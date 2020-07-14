На Алтае открылся уникальный инженерный центр, который заинтересует аграриев

Компания «Дюйм Барнаул» открыла уникальный на Алтае инженерный центр энергоэффективных систем отопления. В нем смонтировано 9 демонстрационных зон на базе системных решений современного энергоэффективного оборудования Buderus, Bosch, Wilo, Nibe. Много полезного оборудования в «Дюйме» найдут для себя и сельхозпредприниматели.

Инженерный центр представляет самое разнообразное оборудование: настенные конденсационные котлы, напольные твердотопливные котлы, стальные радиаторы, насосное оборудование, системы теплого пола, водонагреватели, инженерную сантехнику, солнечные коллекторы.

Аграрии найдут подходящее оборудование для ирригации, навозоудаления, орошения, обогрева и другое.

Насосы Wilo

Компания Wilo владеет необходимыми ноу-хау и предлагает лучшие технологии. Например, скважинные насосы и турбины Wilo помогают извлекать воду из грунта или водопровода, обеспечивая необходимое водоснабжение для фермерских хозяйств с дефицитом воды.

Также у Wilo есть насосы, позволяющие произвольно выбирать место их расположения. Например, их можно устанавливать на платформе для беспроблемного выкачивания воды из реки или озера.

Трубы из НПВХ

Трубы из НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) компании «Хемкор» широко используются при производстве теплиц. Из них монтируют трубопроводные системы для вентиляции, подкормки растений и отведения сточных вод с крыш.

Безнапорные трубы для наружной канализации из НПВХ используются в качестве транспортирующей трубы системы утилизации навоза.

А в сочетании со шлангами Lay Flat трубы можно использовать для орошения земли площадью от 1 до 500 га.

Котлы Zota

Автоматические угольные и пеллетные котлы Zota используются в районах Алтайского края и Республике Алтай, куда еще не провели газ.

Отопительные котлы могут применяться для обогрева жилых домов, водоснабжения помещений, обогрева и получения горячей воды, а также на пищевом и промышленном производстве, на птицефабриках и в животноводческих фермах, в общественных заведениях.

Компанию «Дюйм Барнаул» оценили уже многие специалисты и компании:

Алексей Антропов,

директор региона «Восток» компании «Бош Термотехника»:

Даже в масштабах России этот шоурум и все здание центра можно считать эксклюзивным демонстрационным проектом, показывающим неоспоримые преимущества техники Buderus. А компания «Дюйм Барнаул» — настоящий лидер, который устанавливает тренды в регионе и продвигает на рынок только качественные продукты. На нее здесь равняются.

Системные решения, представленные в Инженерном центре, позволяют рассмотреть разные варианты комплектации систем отопления, водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и сделать выбор подходящего оборудования.

Еще одно неоспоримое удобство для клиентов «Дюйма»: выставочный зал, склад и сервисная служба находятся в одном месте в центре города.

Специалисты компании экспертного уровня готовы помочь в любом вопросе: подобрать оборудование, дать техническую консультацию, провести ремонт или обучение.

«Дюйм» в цифрах: