На Алтае отмечена самая высокая радиация в России

Среднегодовая норма облучения в Республике Алтай — самая высокая в России. Даже в Брянской области, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, показатели ниже, пишет Тайга.info.

Информацию о высокой природной радиации в Республике Алтай опубликовали в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».

Средняя годовая эффективная доза облучения природными источниками ионизирующего излучения в регионе составляет 8,87 миллизиверт (мЗв) в год. Это самый высокий показатель в России. Отметим, что в Алтайском крае доза излучения близка к норме (3,34 мЗв в год) и составляет 4 мЗв в год.

Издание отмечает, что Алтаю от природы свойственен повышенный радиационный фон, так бывает в горных местностях. Такая же картина — на Кавказе, на Кольском полуострове, в Скандинавии и в других местах.

Больше всего облучения люди получают от природных источников — 85,6%, а от медицинских только 14,1%. При флюорографии человек получает около 0,5 мЗв, за час полета на самолете — 0,1 мЗв. Если же получить больше 50 мЗв в год, то возникает серьезный риск заболевания раком.

В Роспотребнадзоре отметили, что радиационная обстановка в России существенно не изменилась за последние годы и остается удовлетворительной.