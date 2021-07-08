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Жизнь

На Алтае отремонтировали дамбу, угрожавшую жизни тысяч людей

На озере Белом у поселка имени 8 Марта в Курьинском районе завершили строительство дамбы. Теперь местность вокруг должны облагородить и сделать переходы.

Озеро Белое в Курьинском районе.
Озеро Белое в Курьинском районе.
altaipriroda.ru

По словам главы администрации Курьинского района Алексея Купина, аварийная дамба представляла угрозу.

«Около 7 ммл кубов воды могло прорваться из озера Белого и направиться вниз по течению рек Белой и Локтевки и стать причиной бед для жителей поселений имени 8 Марта, Колывань, Казанцево, Усть-Таловка, Курья, Новознаменка, Новофирсово и других. Благодаря поддержке правительства региона и финансированию из краевого бюджета риск развития негативного сценария сведен к нулю. Гидротехническое сооружение надежно выполняет свою функцию. Селяне могут спокойно жить и вести хозяйство, а наш Колыванский камнерезный завод продолжит выпускать продукцию, знаменитую во всем мире. Угроза затопления миновала», — подчеркнул глава района.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, ручное управление щитовых затворов (шлюзов) позволяет при необходимости регулировать уровень воды в паводковый период. Нормативный срок эксплуатации дамбы — 50 лет.

Теперь здесь проведут ремонт мостового пешеходного перехода рядом с дамбой, на засеянной территории объекта проведут благоустройство. Специалисты готовят комплект документов для ввода гидротехнического сооружения в эксплуатацию, сообщает офсайт Алтайского края.

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