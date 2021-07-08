На Алтае отремонтировали дамбу, угрожавшую жизни тысяч людей

По словам главы администрации Курьинского района Алексея Купина, аварийная дамба представляла угрозу.

«Около 7 ммл кубов воды могло прорваться из озера Белого и направиться вниз по течению рек Белой и Локтевки и стать причиной бед для жителей поселений имени 8 Марта, Колывань, Казанцево, Усть-Таловка, Курья, Новознаменка, Новофирсово и других. Благодаря поддержке правительства региона и финансированию из краевого бюджета риск развития негативного сценария сведен к нулю. Гидротехническое сооружение надежно выполняет свою функцию. Селяне могут спокойно жить и вести хозяйство, а наш Колыванский камнерезный завод продолжит выпускать продукцию, знаменитую во всем мире. Угроза затопления миновала», — подчеркнул глава района.