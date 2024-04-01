На Алтае оттаяли змеи и выползли погреться

Черные клубки змей выползли на сухое место, чтобы погреться.
Очевидец заметил около семи змей. Все они шипели от вида камеры.
Ранее стало известно, какие змеи водятся на Алтае и стоит ли их бояться.
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В окрестностях Горного-Алтайска проснулись змеи. Об этом сообщает Telegram-канал "Республика Алтай в Telegram".
Черные клубки змей выползли на сухое место, чтобы погреться.
Очевидец заметил около семи змей. Все они шипели от вида камеры.
Ранее стало известно, какие змеи водятся на Алтае и стоит ли их бояться.
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