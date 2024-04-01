1 апреля
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Жизнь

На Алтае оттаяли змеи и выползли погреться

В окрестностях Горного-Алтайска проснулись змеи. Об этом сообщает Telegram-канал "Республика Алтай в Telegram".

Гадюка-меланист без зигзагообразного рисунка.
Гадюка-меланист без зигзагообразного рисунка.
ru.wikipedia.org

Черные клубки змей выползли на сухое место, чтобы погреться.

Очевидец заметил около семи змей. Все они шипели от вида камеры.

Ранее стало известно, какие змеи водятся на Алтае и стоит ли их бояться.

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