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Жизнь

На Алтае пассажиры пригородного «космического поезда» отправятся в планетарий

В Алтайском крае пассажиры скорого пригородного поезда «Восток» стали участниками викторины о космосе, сообщает региональный минтранс.

Пригородный поезд "Восток". Алтайский край.
Пригородный поезд "Восток". Алтайский край.
mintrans22.ru.

Пригородный поезд «Восток» назван в честь космического корабля, на котором совершил полет вокруг Земли уроженец Алтайского края, космонавт Герман Титов

Более ста пассажиров скорого поезда, следующего по маршруту Барнаул — Бийск, приняли участие в викторине, подготовленной ко Дню космонавтики.

«Победители поощрены билетами в планетарий, расположенный в Барнауле», — рассказали в министерстве.

В течение нескольких дней в пути следования пассажирам будут демонстрировать тематические документальные фильмы.

Кстати, altapress.ru подготовил свой космический спецпроект о неземном человеке Германе Титове. Советуем прочитать, если интересно, как герой на Земле привыкал к космическому одиночеству.

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