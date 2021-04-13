На Алтае пассажиры пригородного «космического поезда» отправятся в планетарий

Пригородный поезд «Восток» назван в честь космического корабля, на котором совершил полет вокруг Земли уроженец Алтайского края, космонавт Герман Титов
Более ста пассажиров скорого поезда, следующего по маршруту Барнаул — Бийск, приняли участие в викторине, подготовленной ко Дню космонавтики.
«Победители поощрены билетами в планетарий, расположенный в Барнауле», — рассказали в министерстве.
В течение нескольких дней в пути следования пассажирам будут демонстрировать тематические документальные фильмы.
Кстати, altapress.ru подготовил свой космический спецпроект о неземном человеке Германе Титове. Советуем прочитать, если интересно, как герой на Земле привыкал к космическому одиночеству.