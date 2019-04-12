На Алтае пенсионерка до полусмерти забила мужчину поленом

55-летнюю жительницу села Соузга Майминского района подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, она избила поленом мужчину, у которого снимала жилье, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Женщина снимала у потерпевшего дом, где жила с семьей. По предварительным данным, вечером во время застолья к ней пришел хозяин дома и потребовал деньги за аренду. Пенсионерка пригласила его к столу и пообещала заплатить утром.

На следующий день праздник продолжился. Выпившие хозяин дома и пенсионерка поссорились: женщина не хотела платить за аренду. Она взяла полено и трижды ударила им по голове сидящего за столом мужчину, он упал.

В этот момент внуки пенсионерки были в соседней комнате. Она отвела их к соседу, вернулась и еще несколько раз ударила хозяина дома. Решив, что он мертв, пошла и все рассказала соседу, который вызвал скорую и полицию. Потерпевший выжил, его отвезли в реанимацию.

Пенсионерка признала свою вину. Возбуждено уголовное дело.