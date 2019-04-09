На Алтае пенсионерка ушла собирать черемшу и пропала

Пропала Галина Шестопалова.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай
Приметы пропавшей:
- на вид 65 лет,
- лицо овальное,
- рост около 160 сантиметров,
- среднего телосложения;
- глаза карие,
- волосы прямые тёмно-русые,
- стрижка короткая.
Была одета:
- шапка спортивная серо-чёрного цвета,
- куртка светло-синяя,
- кофта серая,
- штаны болоньевые чёрные,
- сапоги резиновые зеленые .
При себе имела:
- кухонный нож с ручкой синего цвета,
- зажигалку,
- чёрный полиэтиленовый пакет.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8 (38844) 21−8-43, 9−26−89, 8 (38822) 9−23−28 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.