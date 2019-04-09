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Жизнь

На Алтае пенсионерка ушла собирать черемшу и пропала

В Республике Алтай ищут 64-летнюю Галину Шестопалову. 3 апреля она ушла из дома на сбор черемши (колбы) в урочище «Улалушка» Майминского района и пропала, сообщает ГУ МВД России по региону.

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
"Лиза Алерт" Алтайский край.
Пропала Галина Шестопалова.
Пропала Галина Шестопалова.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Приметы пропавшей:

  • на вид 65 лет,
  • лицо овальное,
  • рост около 160 сантиметров,
  • среднего телосложения;
  • глаза карие,
  • волосы прямые тёмно-русые,
  • стрижка короткая.

Была одета:

  • шапка спортивная серо-чёрного цвета,
  • куртка светло-синяя,
  • кофта серая,
  • штаны болоньевые чёрные,
  • сапоги резиновые зеленые .

При себе имела:

  • кухонный нож с ручкой синего цвета,
  • зажигалку,
  • чёрный полиэтиленовый пакет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8 (38844) 21−8-43, 9−26−89, 8 (38822) 9−23−28 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

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