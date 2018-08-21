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На Алтае племенной завод задолжал работникам 3,3 млн рублей

Руководство племенного завода «Сростинский» задолжали работникам предприятия 3,3 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
СС0

Установлено, что за май-июнь 2018 года перед 223 работниками образовалась задолженность по зарплате свыше 3,3 млн рублей.

Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок. Государственная инспекция труда в регионе вынесла начальнику предупреждение.

Также в адрес руководителя внесли представление с требованием устранить нарушение прав граждан. Оно было удовлетворено.

По последним данным, всем работникам уже возместили долги в полном объеме.

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