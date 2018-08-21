На Алтае племенной завод задолжал работникам 3,3 млн рублей

Установлено, что за май-июнь 2018 года перед 223 работниками образовалась задолженность по зарплате свыше 3,3 млн рублей.
Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок. Государственная инспекция труда в регионе вынесла начальнику предупреждение.
Также в адрес руководителя внесли представление с требованием устранить нарушение прав граждан. Оно было удовлетворено.
По последним данным, всем работникам уже возместили долги в полном объеме.