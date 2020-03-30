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Жизнь

На Алтае под наблюдение медиков из-за коронавируса за сутки попало еще более 1700 человек

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Алтайском крае опубликовал свежую сводку. По данным на 9 утра 30 марта, за сутки под наблюдение медиков попало более 1,7 тысячи человек.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова.

Всего в крае под медицинским наблюдением находится 3 395 человек (динамика за сутки + 1 725 человека). Все они прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Сняли с наблюдения 442 человека.

Всего обследовано на коронавирусную инфекцию 1828 человек (+ 68 человек за сутки) — результаты отрицательные.

Положительный результат получен 29 марта у 39-летней жительницы Барнаула. Муж заболевшей также изолирован, 30 марта будут известны результаты его анализов.

Предварительное исследование показало, что он также заболел.

Жителям региона необходимо неукоснительно соблюдать рекомендации врачей и оставаться дома. Таким образом вы обезопасите себя и своих родных.

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