На Алтае под наблюдение медиков из-за коронавируса за сутки попало еще более 1700 человек

Всего в крае под медицинским наблюдением находится 3 395 человек (динамика за сутки + 1 725 человека). Все они прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Сняли с наблюдения 442 человека.
Всего обследовано на коронавирусную инфекцию 1828 человек (+ 68 человек за сутки) — результаты отрицательные.
Положительный результат получен 29 марта у 39-летней жительницы Барнаула. Муж заболевшей также изолирован, 30 марта будут известны результаты его анализов.
Предварительное исследование показало, что он также заболел.
Жителям региона необходимо неукоснительно соблюдать рекомендации врачей и оставаться дома. Таким образом вы обезопасите себя и своих родных.