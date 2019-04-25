На Алтае похолодает до -6 градусов

Ночью 28 апреля в Алтайском крае температура воздуха опустится до -6 градусов, а днем поднимется до +17. В течение выходных синоптики прогнозируют штормовой ветер, дождь и снег.

По данным алтайского ЦГМС, 27 апреля ночью будет −3…+2, осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления, ветер северо-западный 8−13 м/с, местами порывы 17−22 м/с. Днем потеплеет до +4…+9, на большой территории края ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, в южных районах будут сильные осадки, гололёдные явления, ветер 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.

28 апреля в ночные часы температура воздуха опустится до −1…−6, в регионе прогнозируют дождь, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер южный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Днем значительно потеплеет: столбик термометра поднимется до +7…+12, в западных районах до +17 градусов, в южных и восточных районах будут осадки в виде дождя, мокрого снега, в утренние часы на дорогах гололедица, ветер 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

На выходных в Барнауле температура воздуха поднимется до +5…+12 градусов, пройдут дожди, ожидается также мокрый снег, гололедица на дорогах, порывы ветра могут достигнуть 10−17 м/с.