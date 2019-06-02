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Жизнь

На Алтае полицейские спасли людей из горящего автомобиля

В Чемальском районе полицейские спасли жизнь водителю и пассажиру иномарки, которые попали в серьезную аварию на трассе. Автомобиль загорелся, а люди оказались зажаты между сиденьями, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

В Чемальском районе автомобиль попал в ДТП и загорелся
В Чемальском районе автомобиль попал в ДТП и загорелся
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

ДТП произошло 29 мая около 14:00. Двое полицейских возвращались из командировки. Автомобиль Toyota Premio, который ехал за ними, стало бросать из стороны в сторону. Машина съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась.

Полицейские побежали к горящей машине. В этот момент мимо проезжал еще один автомобиль полиции. Правоохранители, которые ехали в нем, вызвали скорую и тоже поспешили на помощь.

В Чемальском районе автомобиль попал в ДТП и загорелся
В Чемальском районе автомобиль попал в ДТП и загорелся
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Двери горящего автомобиля были заблокированы. Полицейские помогли двум мужчинам выбраться через разбитые окна. Потушить машину не удалось, она выгорела полностью. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.

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