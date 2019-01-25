На Алтае поставили рекорд по количеству зимующих лебедей

Впервые за все время учета лебедей, зимующих в Алтайском крае, их число перевалило за тысячу особей. Всего в январе 2019 года волонтеры насчитали 1011 лебедей-кликунов. И это еще не все птицы, которые остаются на зиму в заказнике «Лебединовм» и около Бийска, пишет Visitaltai.info.