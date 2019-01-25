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Жизнь
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На Алтае поставили рекорд по количеству зимующих лебедей

Впервые за все время учета лебедей, зимующих в Алтайском крае, их число перевалило за тысячу особей. Всего в январе 2019 года волонтеры насчитали 1011 лебедей-кликунов. И это еще не все птицы, которые остаются на зиму в заказнике «Лебединовм» и около Бийска, пишет Visitaltai.info.

Волонтеры считают лебедей и других зимующих на озере Светлом птиц на фотографии.
Волонтеры считают лебедей и других зимующих на озере Светлом птиц на фотографии.
Алексей Эбель

По словам известного эколога и фотографа Алексея Эбеля, он вместе с добровольцами насчитал 844 лебедей в заказнике и еще 167 на незамерзающей протоке возле Бийска.

Везде считали пернатых визуально, а вот на птичьем базаре на озере Светлом так не получилось из-за того, что кроме большого количества кликунов там плавает много других птиц.

Поэтому пришлось вести панорамную фотосъемку и на сделанных кадрах ставить особые метки для птиц разных видов и возрастов.

Алексей Эбель,
фотограф:

Красная точка — взрослый кликун, фуксия — молодой, зеленая — селезень кряквы, желтая — утка кряквы. С каждым годом мы все опытнее и считаем все тщательнее.

Пока все результаты подсчетов не подведены. К тем основным данным, что были получены на основных местах зимовки лебедей, добавятся цифры из удаленных уголков края о тех птицах, что зимуют на горных реках.

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