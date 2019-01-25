На Алтае поставили рекорд по количеству зимующих лебедей

По словам известного эколога и фотографа Алексея Эбеля, он вместе с добровольцами насчитал 844 лебедей в заказнике и еще 167 на незамерзающей протоке возле Бийска.
Везде считали пернатых визуально, а вот на птичьем базаре на озере Светлом так не получилось из-за того, что кроме большого количества кликунов там плавает много других птиц.
Поэтому пришлось вести панорамную фотосъемку и на сделанных кадрах ставить особые метки для птиц разных видов и возрастов.
Алексей Эбель,
фотограф:
Красная точка — взрослый кликун, фуксия — молодой, зеленая — селезень кряквы, желтая — утка кряквы. С каждым годом мы все опытнее и считаем все тщательнее.
Пока все результаты подсчетов не подведены. К тем основным данным, что были получены на основных местах зимовки лебедей, добавятся цифры из удаленных уголков края о тех птицах, что зимуют на горных реках.