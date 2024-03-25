На Алтае постепенно вскрываются реки. Ждать ли в скором времени паводок

В Алтайском крае раньше других регионов Сибири начали вскрываться реки. Как рассказал на прошлой неделе начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский, во многих местах уже образуются закрайны и проталины. Специалист объяснил, где в 2024 году могут быть подтопления.

По словам Алексея Крутовского, из-за повышение температуры воздуха в дневное время на реках Алтая начался подъем уровня воды.

Метеорологическую весну (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок) ожидают в первой декаде апреля.

Алексей Крутовский,

начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

На Алтае все процессы начинаются чуть раньше. В Томской, Кемеровской областях, наоборот, позже.

Затон. 2010 год Олег Богданов

Эксперт также сделал аккуратный прогноз относительно возможных подтоплений в Алтайском крае. По его словам, в условиях "дружной весны и большого количества осадков", проблемы могут возникнуть на реке Обь в районе Барнаула.

Достижение опасных отметок, подтопления участков и переливы автодорог также возможны на Катуне в Сростках и на Чумыше в Ельцовке. Алексей Крутовский отметил, что более детальный гидропрогноз будет готов 5-8 апреля.

Самое важное - в нашем Telegram-канале