На Алтае появился новый экопоселок «Янтарный», построенный из дерева

За пять дней на конкурс поступило более 300 заявок из разных уголков страны: от Челябинской области до Приморского края. Поселок, расположенный в живописном районе Павловска, рядом с рекой Касмала и Касмалинским ленточным бором, чаще всего предлагали назвать «Касмалинская слобода» или «Молодежный». Но члены жюри посчитали, что ему больше подходит название «Янтарный».

План поселка. Фото: ЛХК «Алтайлес».

Иван Ключников,

генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес»:

Янтарь и древесина — благородные природные материалы. Мы отметили не только их цветовое сходство, но и тот факт, что янтарь образован из смолы древних хвойных деревьев. А особенность и уникальность нашего поселка заключается в строительстве домов из хвойной древесины — экологически чистого, натурального строительного материала.

Автором названия и обладательницей главного приза — смартфона Samsung Galaxy A10 — стала жительница Барнаула Татьяна Гаськова:

Давно слежу за компанией и за новостями о поселке в Instagram, так как наша семья тоже мечтает построить деревянный дом в будущем. Еще до объявления конкурса была выложена фотография первого дома, на которой он был такой красивый, будто бы светился изнутри. И «янтарный» было моей первой ассоциацией — теплый и солнечный дом.

Татьяна Гаськова. Фото: ЛХК «Алтайлес».

Проведение конкурса было приурочено к сдаче первого многоквартирного дома. Уже скоро новоселье в нем смогут отметить 12 семей-заводчан. Всего в поселке запроектировано 29 домов: 2 многоквартирных, 6 таунхаусов и дома по индивидуальным проектам площадью 100−200 м2. На территории комплекса будет проведено комплексное благоустройство и озеленение, организованы детские игровые площадки, зоны для отдыха и спорта. Все объекты будут построены из экологичных материалов — клееного бруса, деревянных евроокон и дверей, выпускаемых на заводах холдинга «Алтайлес».