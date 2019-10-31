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Жизнь
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На Алтае появился новый экопоселок «Янтарный», построенный из дерева

Холдинг «Алтайлес» подвел итоги конкурса на лучшее название жилого поселка, строящегося для сотрудников «Павловского деревообрабатывающего комбината».

Новый экопоселок «Янтарный».
Новый экопоселок «Янтарный».
Фото: ЛХК "Алтайлес".

За пять дней на конкурс поступило более 300 заявок из разных уголков страны: от Челябинской области до Приморского края. Поселок, расположенный в живописном районе Павловска, рядом с рекой Касмала и Касмалинским ленточным бором, чаще всего предлагали назвать «Касмалинская слобода» или «Молодежный». Но члены жюри посчитали, что ему больше подходит название «Янтарный».

План поселка.
План поселка.
Фото: ЛХК «Алтайлес».

Иван Ключников,
генеральный директор лесной холдинговой компании «Алтайлес»:

Янтарь и древесина — благородные природные материалы. Мы отметили не только их цветовое сходство, но и тот факт, что янтарь образован из смолы древних хвойных деревьев. А особенность и уникальность нашего поселка заключается в строительстве домов из хвойной древесины — экологически чистого, натурального строительного материала.

Автором названия и обладательницей главного приза — смартфона Samsung Galaxy A10 — стала жительница Барнаула Татьяна Гаськова:

Давно слежу за компанией и за новостями о поселке в Instagram, так как наша семья тоже мечтает построить деревянный дом в будущем. Еще до объявления конкурса была выложена фотография первого дома, на которой он был такой красивый, будто бы светился изнутри. И «янтарный» было моей первой ассоциацией — теплый и солнечный дом.

Татьяна Гаськова.
Татьяна Гаськова.
Фото: ЛХК «Алтайлес».

Проведение конкурса было приурочено к сдаче первого многоквартирного дома. Уже скоро новоселье в нем смогут отметить 12 семей-заводчан. Всего в поселке запроектировано 29 домов: 2 многоквартирных, 6 таунхаусов и дома по индивидуальным проектам площадью 100−200 м2. На территории комплекса будет проведено комплексное благоустройство и озеленение, организованы детские игровые площадки, зоны для отдыха и спорта. Все объекты будут построены из экологичных материалов — клееного бруса, деревянных евроокон и дверей, выпускаемых на заводах холдинга «Алтайлес».

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