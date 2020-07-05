На Алтае прогнозируются сильная жара и угроза пожаров

Рекордная июльская жара будет в начале недели в Калмыкии, Ростовской, Астраханской и Саратовской областях, утверждает Гидрометентр. Это выше нормы на 5−6 градусов.
Алтайский край причислен к группе регионов, где засуха и высокая температура создают все условиях для лесных и прочих пожаров. Температура воздуха будет достигать + 30… +35 градусов.
В региональном управлении МЧС России напоминают, что жаркая и ветреная погода может поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.
«Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем. Практически во всех случаях возникновения пожаров — это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан», — говорится на сайте спасателей.
В этот период жителя Алтайского края запрещается:
- разводить костры на территории дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;
- сжигать мусор и траву;
- проводить любые огневые работы.
Если вы увидели пожар, то срочно позвоните по телефонам 101 или 112.