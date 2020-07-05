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Жизнь

На Алтае прогнозируются сильная жара и угроза пожаров

Алтайский край попал в группу регионов России, в которых Росгидромет прогнозирует сильную жару и высокий уровень пожароопасности 6 и 7 июля. При этом в центральной части России столбики термометра поднимутся до +40… +43 градусов.

Засуха.
Засуха.
Открытые источники в интернете.

Рекордная июльская жара будет в начале недели в Калмыкии, Ростовской, Астраханской и Саратовской областях, утверждает Гидрометентр. Это выше нормы на 5−6 градусов.

Алтайский край причислен к группе регионов, где засуха и высокая температура создают все условиях для лесных и прочих пожаров. Температура воздуха будет достигать + 30… +35 градусов.

В региональном управлении МЧС России напоминают, что жаркая и ветреная погода может поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.

«Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем. Практически во всех случаях возникновения пожаров — это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан», — говорится на сайте спасателей.

В этот период жителя Алтайского края запрещается:

  • разводить костры на территории дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;
  • сжигать мусор и траву;
  • проводить любые огневые работы.

Если вы увидели пожар, то срочно позвоните по телефонам 101 или 112.

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