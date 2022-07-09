На Алтае проходит фестиваль исторической реконструкции

«Белоярская крепость» — фестиваль исторической реконструкции. 9 июля на нем пройдет парад участников, настоящие рыцарские поединки, штурм ворот и многое другое.
Прямо сейчас участники готовятся к началу фестиваля.
Средневековая атмосфера фестиваля «Белоярская крепость» царит по адресу Чуйский тракт, 205.
«Белоярская крепость» — фестиваль исторической реконструкции. 9 июля на нем пройдет парад участников, настоящие рыцарские поединки, штурм ворот и многое другое.
Прямо сейчас участники готовятся к началу фестиваля.
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