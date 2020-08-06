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Жизнь

В крепости под Новоалтайском снимут сериал о спасении человечества

В Белоярске начнут съемки фэнтези-сериала про пенсионеров, которые будут спасать человечество от корпорации, выпускающей компьютерные игры. Об этом рассказали в Алтайтурцентре.

Реконструкторы из Новосибирска и Барнаула в Белоярской крепости.
Реконструкторы из Новосибирска и Барнаула в Белоярской крепости.
Роман Корнеев / https://vk.com/taverna_npc

Декорацией для съемок станет Белоярская крепость XVIII века. Рабочее название сериала — «Таверна NPC».

Команда алтайских кинематографистов планирует начать съемки в октябре. Режиссером сериала стал Михаил Мясников — победитель творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского».

Борцами со злом по сюжету станут пенсионеры, получившие в виртуальном мире новые аватары. Попав в виртуальный мир они попытаются спасти человечество от порабощающей мир игровой корпорации.

Кастинг будет проводиться осенью.

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