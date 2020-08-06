В крепости под Новоалтайском снимут сериал о спасении человечества

Декорацией для съемок станет Белоярская крепость XVIII века. Рабочее название сериала — «Таверна NPC».
Команда алтайских кинематографистов планирует начать съемки в октябре. Режиссером сериала стал Михаил Мясников — победитель творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского».
Борцами со злом по сюжету станут пенсионеры, получившие в виртуальном мире новые аватары. Попав в виртуальный мир они попытаются спасти человечество от порабощающей мир игровой корпорации.
Кастинг будет проводиться осенью.