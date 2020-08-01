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HBO снимет сериал о политиках, ученых и попытках создать вакцину от коронавируса

Телеканал HBO объявил о запуске нового проекта — сериале о вакцине от коронавируса. Ответственным за него назначен создатель «Игры на понижение» Адам Маккей, пишет РБК.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

По словам представителей телеканала, сериал расскажет об обратной стороне разработки вакцины. В частности о том, с какими трудностями приходится сталкиваться мировым фармацевтическим компаниям и ученым ради спасения миллионов жизней. Проект также затронет проблемы политики и безопасности и доступности лекарств.

В основу сюжета ляжет научно-популярная книга независимого журналиста Брендана Бореля «The First Shot». Пока она находится в процессе написания. Релиз запланирован на конец года. С начала пандемии ее автор не раз освещал проблемы, связанные с разработкой вакцины против COVID-19.

Ожидается, что Брендан Борель станет сопродюсером нового телепроекта.

В ближайшее время авторам шоу предстоит определиться с названием, назначить режиссера и сформировать актерский состав. Остальные подробности пока не уточняются.

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