HBO снимет сериал о политиках, ученых и попытках создать вакцину от коронавируса

Телеканал HBO объявил о запуске нового проекта — сериале о вакцине от коронавируса. Ответственным за него назначен создатель «Игры на понижение» Адам Маккей, пишет РБК.

По словам представителей телеканала, сериал расскажет об обратной стороне разработки вакцины. В частности о том, с какими трудностями приходится сталкиваться мировым фармацевтическим компаниям и ученым ради спасения миллионов жизней. Проект также затронет проблемы политики и безопасности и доступности лекарств.

В основу сюжета ляжет научно-популярная книга независимого журналиста Брендана Бореля «The First Shot». Пока она находится в процессе написания. Релиз запланирован на конец года. С начала пандемии ее автор не раз освещал проблемы, связанные с разработкой вакцины против COVID-19.

Ожидается, что Брендан Борель станет сопродюсером нового телепроекта.

В ближайшее время авторам шоу предстоит определиться с названием, назначить режиссера и сформировать актерский состав. Остальные подробности пока не уточняются.