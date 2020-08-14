На Алтае произошла вспышка чумы

В июле впервые за 60 лет вспышка чумы у животных произошла на плато Укок в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Об этом сообщил заместитель директора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко.

Всего в 2020 года работники станции выявили чумные эпизоотии на пяти участках Алтая: окрестности озер Зерлюколь-Нур и Каракуль, средина Чаган-Узуна, вершина Калгут, Калгуты, Акалаха.

Особенно тревожный момент — это является чумы в Кош-Агачском районе, так как эту территорию посещает большое количество туристов. Территория плато используется для зимнего выпаса скота животноводами с. Джазатор.

«Заражение людей возможно в первую очередь при разделке сурков, в случае браконьерской охоты на них, или через укусы заражённых блох и клещей, остающихся в норах грызунов после гибели от чумы их хозяев», — отмечают в Роспотребнадзоре.

В Монголии на территории пяти аймаков произошло уже 10 случаев заболевания людей чумой с двумя летальными исходами.

На Алтае против чумы поставили вакцину 18 090 жителям, в том числе в Кош-Агачском районе привили 16 500 человек.