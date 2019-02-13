На Алтае произошло землетрясение

13 февраля в Улаганском районе Республики Алтай произошло землетрясение. Согласно данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок магнитудой 2,9 был зафиксирован в 3:07.

Эпицентр находится в 227 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, в 20 км от села Акташ. Интенсивность колебаний составила 3,2 балла.

В региональном управлении МЧС рассказали, что население не почувствовало толков, пострадавших и разрушений нет. В 50-километровую зону попало 13 населенных пунктов Улаганского и Кош-Агачского районов, пишет сайт «Новости Горного Алтая».

По данным «Интерфакса», вечером 12 февраля подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксировали на территории Тофаларского государственного природного заказника в Иркутской области близ границы с Красноярским краем.