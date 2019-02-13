На Алтае произошло землетрясение

Эпицентр находится в 227 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, в 20 км от села Акташ. Интенсивность колебаний составила 3,2 балла.
В региональном управлении МЧС рассказали, что население не почувствовало толков, пострадавших и разрушений нет. В 50-километровую зону попало 13 населенных пунктов Улаганского и Кош-Агачского районов, пишет сайт «Новости Горного Алтая».
По данным «Интерфакса», вечером 12 февраля подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксировали на территории Тофаларского государственного природного заказника в Иркутской области близ границы с Красноярским краем.