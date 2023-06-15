На Алтае пропал 9-летний мальчик

Мальчик ушел из дома около 21:00 покататься на велосипеде и не вернулся. Последний раз его заметили в магазине в Дубровке.

Приметы: на вид 8-9 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост около 140 см, волосы короткие темно-русые, глаза карие.

Одет в серую толстовку Adidas с черными полосами, в зеленые брюки, черную футболку с печатным разноцветным рисунком.

Известно, что последний раз его видели с неизвестным мужчиной. Его ориентировка появилась в сети.

Всем, кто располагает сведениями о судьбе мальчика, обстоятельствах его исчезновения либо о местонахождении несовершеннолетнего, просьба незамедлительно сообщить по телефону 8-913-999-9072.