На Алтае проснулись медведи

Сотрудники заповедника зафиксировали первое рычание медведя у кордона «Байгазан». Самого медведя не увидели, но не очень из-за этого расстроились, рассказала научный сотрудник заповедника Мирослава Сахневич.

«Это было совсем рядом с домом, но увидеть его не удалось, да, если честно, не очень и опечалились. Пускай ходит подальше от корона, хотя, кто нас спрашивает?».