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Жизнь

На Алтае проснулись медведи

Медведи стали выходить из спячки в Алтайском заповеднике, пишут «Новости Горного Алтая». 5 апреля было слышно, как впервые в этом году зарычал медведь.

Медведи Алтайского заповедника.
Медведи Алтайского заповедника.
altzapoved.ru

Сотрудники заповедника зафиксировали первое рычание медведя у кордона «Байгазан». Самого медведя не увидели, но не очень из-за этого расстроились, рассказала научный сотрудник заповедника Мирослава Сахневич.

«Это было совсем рядом с домом, но увидеть его не удалось, да, если честно, не очень и опечалились. Пускай ходит подальше от корона, хотя, кто нас спрашивает?».

Добавим, что в прошлом году Мирославе Сахневич удалось записать первое рычание медведя 8 апреля.

Первыми встают самцы и медведицы с прошлогодними медвежатами, а последними — медведицы с маленькими медвежатами.

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