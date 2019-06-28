На Алтае провели гастрономический фестиваль с белкой

В Алтайском крае прошел гастрономический фестиваль «Белокурихафест». Гости праздника выпили около двух тонн напитков, продегустировали специальное меню и поучаствовали в конкурсах, рассказали в пресс-службе «Курорта Белокуриха».

Фестиваль прошел в городе-курорте с 25 по 27 июня. Он стал предисловием к краевому фестивалю напитков «Алтайфест», который стартует 28 июня на «Сибирском подворье». Через заведения участников праздника прошло около 5 тысяч человек.

Главным персонажем фестиваля стала Белка, которая проводила гостей по маршруту праздника. В объектив фотографа она не попала, но организаторы уверяют, что Белка была.