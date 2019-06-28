Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июня 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На Алтае провели гастрономический фестиваль с белкой

В Алтайском крае прошел гастрономический фестиваль «Белокурихафест». Гости праздника выпили около двух тонн напитков, продегустировали специальное меню и поучаствовали в конкурсах, рассказали в пресс-службе «Курорта Белокуриха».

"Белокурихафест" - 2019.
"Белокурихафест" - 2019.
Алексей Тырышкин.

Фестиваль прошел в городе-курорте с 25 по 27 июня. Он стал предисловием к краевому фестивалю напитков «Алтайфест», который стартует 28 июня на «Сибирском подворье». Через заведения участников праздника прошло около 5 тысяч человек.

Главным персонажем фестиваля стала Белка, которая проводила гостей по маршруту праздника. В объектив фотографа она не попала, но организаторы уверяют, что Белка была.

«Уже сейчас к нам подходят и говорят: будем обязательно проводить «Белфест» в следующем году. А мы уже анализируем, как улучшить это мероприятие. Пока поняли, что нужно устраивать уличную дегустацию блюд от ресторанов-участников. Люди придут, попробуют и обязательно захотят вернуться. К слову, по тому же принципу организована и знаменитая «Музейная ночь», — прокомментировала главный режиссер праздника Светлана Власова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость