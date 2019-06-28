На Алтае провели гастрономический фестиваль с белкой

Фестиваль прошел в городе-курорте с 25 по 27 июня. Он стал предисловием к краевому фестивалю напитков «Алтайфест», который стартует 28 июня на «Сибирском подворье». Через заведения участников праздника прошло около 5 тысяч человек.
Главным персонажем фестиваля стала Белка, которая проводила гостей по маршруту праздника. В объектив фотографа она не попала, но организаторы уверяют, что Белка была.
«Уже сейчас к нам подходят и говорят: будем обязательно проводить «Белфест» в следующем году. А мы уже анализируем, как улучшить это мероприятие. Пока поняли, что нужно устраивать уличную дегустацию блюд от ресторанов-участников. Люди придут, попробуют и обязательно захотят вернуться. К слову, по тому же принципу организована и знаменитая «Музейная ночь», — прокомментировала главный режиссер праздника Светлана Власова.