На Алтае провели грандиозный фестиваль, несмотря на требования Роспотребнадзора

Администрация Турочакского райна Республики Алтай 19 июня провела в райцентре фестиваль русского фольклорного творчества «Купальская ночь». Управление Роспотребнадзора составило и направило в суд протокол об административном правонарушении, пишут «Новости Горного Алтая».

Протокол составили по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

За неделю до проведения фестиваля администрация уведомила Роспотребнадзор о своем намерении, но получила категорический отказ ведомства в согласовании ввиду нестабильной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

Несмотря на это, фестиваль состоялся. В нем приняли участие не менее трех тысяч человек. Требования противоэпидемического режима не соблюдались.

Республиканский Роспотребнадзор напоминает, что на территории региона фиксируется рост заболеваемости коронавирунсой инфекцией, существует угроза дальнейшего ухудшения эпидобстановки.