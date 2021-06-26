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Жизнь

На Алтае провели грандиозный фестиваль, несмотря на требования Роспотребнадзора

Администрация Турочакского райна Республики Алтай 19 июня провела в райцентре фестиваль русского фольклорного творчества «Купальская ночь». Управление Роспотребнадзора составило и направило в суд протокол об административном правонарушении, пишут «Новости Горного Алтая».

Фестиваль в Горном Алтае.
Фестиваль в Горном Алтае.
04.rospotrebnadzor.ru.

Протокол составили по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

За неделю до проведения фестиваля администрация уведомила Роспотребнадзор о своем намерении, но получила категорический отказ ведомства в согласовании ввиду нестабильной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

Несмотря на это, фестиваль состоялся. В нем приняли участие не менее трех тысяч человек. Требования противоэпидемического режима не соблюдались.

Республиканский Роспотребнадзор напоминает, что на территории региона фиксируется рост заболеваемости коронавирунсой инфекцией, существует угроза дальнейшего ухудшения эпидобстановки.

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