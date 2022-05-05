На Алтае пройдет гастрономический фестиваль «Ах!Фест»: природа, музыка и древние рецепты вкусной еды

Фестиваль пройдет 25 июня в долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» в Алтайском районе.

Кстати, в 2022 году часть мероприятий запланировали как в онлайн, так и в оффлайн форматах — такой гибридный подход позволит расширить границы и наслаждаться фестивалем из любой точки России.

Накануне организаторы алтайского фестиваля приняли участие в Саммите гостеприимства Сибири, который прошел в Новосибирске.

Основная цель саммита — развитие внутреннего въездного туризма, формирование региональных туристических маршрутов и объединение представителей индустрии гостеприимства со всей Сибири.



По словам руководителя «Ах!Феста» Константина Михеева, во время саммита удалось достигнуть ряда договоренностей, в том числе с ассоциацией шеф-поваров России «Chefs Team Russia».

«Это означает, что ведущие шеф-повара будут участвовать в гастрономической программе фестиваля с мастер-классами и презентацией кулинарных шедевров», — пояснил он.

Также в рамках фестиваля пройдет круглый стол с участием шеф-поваров из Москвы и СФО, алтайских фермеров и производителей натуральной продукции, на котором обсудят перспективы сотрудничества и поставок товаров в рестораны России.

Напомним, в последний раз гастрономический фестиваль «Ах! Фест» в очном формате прошел в 2019 году, праздник посетили 3500 человек.

В 2021 году трансляцию посмотрели более 11 тыс. человек. Событие признали лучшим в формате онлайн по итогам Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.