На Алтае работники турбазы решили выпить и попали под серьезную статью

По данным следствия, с июля по август 2019 года обвиняемые работали по найму на одной из туристических баз. В конце августа, возвращаясь домой, мужчины договорились украсть алкоголь.
По плану, один из них брал бутылку с витрины и передавал второму, который прятал ее под одеждой и выходил из магазина без покупок. Второй приобретал какую-то мелочь и тоже уходил. Так мужчины украли в двух магазинах Маймы по одной бутылке виски объемом 0,7 литра. Причиненный ими ущерб оценивается в 2272 рубля.
Злоумышленников быстро нашли по записям камер видеонаблюдения.
Уголовное дело направили в суд.