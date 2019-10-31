На Алтае работники турбазы решили выпить и попали под серьезную статью

Двое работников турбаз в Республике Алтай украли из магазинов две бутылки виски. За это им грозит наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает gorno-altaisk.info. Мужчин обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, с июля по август 2019 года обвиняемые работали по найму на одной из туристических баз. В конце августа, возвращаясь домой, мужчины договорились украсть алкоголь.

По плану, один из них брал бутылку с витрины и передавал второму, который прятал ее под одеждой и выходил из магазина без покупок. Второй приобретал какую-то мелочь и тоже уходил. Так мужчины украли в двух магазинах Маймы по одной бутылке виски объемом 0,7 литра. Причиненный ими ущерб оценивается в 2272 рубля.

Злоумышленников быстро нашли по записям камер видеонаблюдения.

Уголовное дело направили в суд.