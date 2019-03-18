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Жизнь

На Алтае расцвели первые цветы

Первые цветы на Алтае расцвели 14 марта. Об этом рассказали в Алтайском биосферном заповеднике. Также там сообщили, что в окрестностях заповедного кордона Байгазан проснулись мухи и муравьи, а также клещи.

В Алтайском биосферном заповеднике зацвели первые цветы. 14 марта 2019 года.
В Алтайском биосферном заповеднике зацвели первые цветы. 14 марта 2019 года.
www.altzapovednik.ru

Научный сотрудник заповедника Мирослава Сахневич заметила первые единичные цветки ветреницы алтайской и медуницы мягчайшей. Они растут на склоне, где под небольшим слоем почвы и камней течет родник.

Как говорят специалисты, появление первоцветов — это всегда сюрприз, так как этот процесс непредсказуемый и зависит от многих факторов.

Мирослава Сахневич,
научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника:

Такое раннее цветение ветреницы и медуницы отмечается нечасто. Средняя дата начала цветения на Яйлинском участке Алтайского заповедника у ветреницы алтайской — 25 марта, а у медуницы мягчайшей — 8 апреля. За 31 год непрерывных наблюдений, которые ведутся в Алтайском заповеднике, самое раннее зацветание ветреницы отмечено 4 марта 2002 года, а медуницы — 9 марта того же года. Для сравнения, весной 2018 года первые цветы ветреницы появились 25 марта, а медуницы — 8 апреля,

Напомним, что на выходных в Алтайском районе зацвела верба.

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