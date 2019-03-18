На Алтае расцвели первые цветы

Научный сотрудник заповедника Мирослава Сахневич заметила первые единичные цветки ветреницы алтайской и медуницы мягчайшей. Они растут на склоне, где под небольшим слоем почвы и камней течет родник.

Как говорят специалисты, появление первоцветов — это всегда сюрприз, так как этот процесс непредсказуемый и зависит от многих факторов.

Мирослава Сахневич,

научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника:

Такое раннее цветение ветреницы и медуницы отмечается нечасто. Средняя дата начала цветения на Яйлинском участке Алтайского заповедника у ветреницы алтайской — 25 марта, а у медуницы мягчайшей — 8 апреля. За 31 год непрерывных наблюдений, которые ведутся в Алтайском заповеднике, самое раннее зацветание ветреницы отмечено 4 марта 2002 года, а медуницы — 9 марта того же года. Для сравнения, весной 2018 года первые цветы ветреницы появились 25 марта, а медуницы — 8 апреля,