На Алтае разыскивают двух пропавших пенсионеров и мужчину в возрасте

1. Виктор Николаевич Шияненко, 78 лет: пропал с автовокзала в Барнауле
25 июля находился на автовокзале в Барнауле, дальнейшее местонахождение не известно.
- Особые приметы: шрам на переносице, хромает.
- Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
- Одежда: серая рубашка в черную полоску, темные брюки, коричневые туфли, светлая бейсболка.
- С собой: черная сумка, трость.
Пропал человек.
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2. Егор Федорович Шухов, 84 года: ушел из дома в Рубцовске и не вернулся
24 июля ушел из дома и не вернулся.
- Особые приметы: сутулится, медленная походка.
- Приметы: рост 152 см, плотного телосложения, волосы седые, кудрявые, глаза серые.
- Одежда: зелено-коричневый камуфляжный костюм, черные туфли серая кепка.
Пропал человек.
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3. Владимир Петрович Чернухин, 54 года: местонахождение не известно
С 20 июля его местонахождение не известно.
- Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза синие.
- Одежда: серо-белая рубашка в клетку, синие джинсы, сандалии.
Пропал человек.
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