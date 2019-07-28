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Жизнь

На Алтае разыскивают двух пропавших пенсионеров и мужчину в возрасте

Отряд «Лиза Алерт» в Барнауле опубликовал фотографии сразу троих пропавших мужчин. Двое из них глубокого пенсионного возраста, а третьему 54 года. Спасатели просят тех, кто их видел, сообщить информацию.

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0

1. Виктор Николаевич Шияненко, 78 лет: пропал с автовокзала в Барнауле

25 июля находился на автовокзале в Барнауле, дальнейшее местонахождение не известно.

  • Особые приметы: шрам на переносице, хромает.
  • Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
  • Одежда: серая рубашка в черную полоску, темные брюки, коричневые туфли, светлая бейсболка.
  • С собой: черная сумка, трость.
Пропал человек.
Пропал человек.
vk.com/la_altay

2. Егор Федорович Шухов, 84 года: ушел из дома в Рубцовске и не вернулся

24 июля ушел из дома и не вернулся.

  • Особые приметы: сутулится, медленная походка.
  • Приметы: рост 152 см, плотного телосложения, волосы седые, кудрявые, глаза серые.
  • Одежда: зелено-коричневый камуфляжный костюм, черные туфли серая кепка.
Пропал человек.
Пропал человек.
vk.com/la_altay

3. Владимир Петрович Чернухин, 54 года: местонахождение не известно

С 20 июля его местонахождение не известно.

  • Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза синие.
  • Одежда: серо-белая рубашка в клетку, синие джинсы, сандалии.
Пропал человек.
Пропал человек.
vk.com/la_altay
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