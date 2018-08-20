Штормовой ветер и грозы: на Алтае резко испортится погода

Погода в Алтайском крае 21 августа
- ночью +15…+20, днем +21…+26, в восточных районах до +31.
- на большей части территории края дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град.
- ветер южный, 7−12 м/с, порывы 13−18 м/с.
Погода в Алтайском крае 22 августа
- ночью +10…+15, в восточных районах до +20, днем +16…+21, в южных районах до +26.
- на большей части территории дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град.
- ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 14−19 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 25 м/с.
Погода в Алтайском крае 23 августа
- ночью +9…+14, днем +19…+24.
- в отдельных районах сильные дожди, грозы.
- ветер западный, 5−10 м/с, с усилением до 12−17 м/с.