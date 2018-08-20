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Штормовой ветер и грозы: на Алтае резко испортится погода

21 августа в Алтайском крае синоптики прогнозируют ливни, грозы и град. Днем температура воздуха будет от +16 до +26 градусов. При грозах скорость ветра усилится до 25 м/с. Дождливая погода продержится в регионе до выходных, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Погода в Алтайском крае 21 августа

  • ночью +15…+20, днем +21…+26, в восточных районах до +31.
  • на большей части территории края дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град.
  • ветер южный, 7−12 м/с, порывы 13−18 м/с.

Погода в Алтайском крае 22 августа

  • ночью +10…+15, в восточных районах до +20, днем +16…+21, в южных районах до +26.
  • на большей части территории дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град.
  • ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 14−19 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 25 м/с.

Погода в Алтайском крае 23 августа

  • ночью +9…+14, днем +19…+24.
  • в отдельных районах сильные дожди, грозы.
  • ветер западный, 5−10 м/с, с усилением до 12−17 м/с.
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