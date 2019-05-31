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Жизнь

На Алтае родители заплатят алименты ребенку, которого они бросили 17 лет назад

Родителей в Горно-Алтайске обязали платить алименты на содержание ребенка, от которого они отказались 17 лет назад. Об этом пишут «Новости Горного Алтая». Также их лишили родительских прав.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Дмитрий Кудрявцев

С иском в суд обратился местный дом-интернат для умственно отсталых детей. 17 лет назад туда доставили девочку, от которой в роддоме отказались родители.

Как отмечают в прокуратуре, семья благополучная, в ней воспитываются еще двое детей. Ребенка оставили из-за того, что обнаружилось заболевание, связанное с отклонением в умственном развитии.

Родители судьбой дочери не интересовались и не навещали, но уйти от ответственности им не удалось. Суд решил, что они обязаны будут платить алименты на содержание ребенка — одну четвертую часть от дохода каждого.

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