На Алтае родители заплатят алименты ребенку, которого они бросили 17 лет назад

С иском в суд обратился местный дом-интернат для умственно отсталых детей. 17 лет назад туда доставили девочку, от которой в роддоме отказались родители.
Как отмечают в прокуратуре, семья благополучная, в ней воспитываются еще двое детей. Ребенка оставили из-за того, что обнаружилось заболевание, связанное с отклонением в умственном развитии.
Родители судьбой дочери не интересовались и не навещали, но уйти от ответственности им не удалось. Суд решил, что они обязаны будут платить алименты на содержание ребенка — одну четвертую часть от дохода каждого.