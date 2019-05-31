На Алтае родители заплатят алименты ребенку, которого они бросили 17 лет назад

Родителей в Горно-Алтайске обязали платить алименты на содержание ребенка, от которого они отказались 17 лет назад. Об этом пишут «Новости Горного Алтая». Также их лишили родительских прав.

С иском в суд обратился местный дом-интернат для умственно отсталых детей. 17 лет назад туда доставили девочку, от которой в роддоме отказались родители.

Как отмечают в прокуратуре, семья благополучная, в ней воспитываются еще двое детей. Ребенка оставили из-за того, что обнаружилось заболевание, связанное с отклонением в умственном развитии.

Родители судьбой дочери не интересовались и не навещали, но уйти от ответственности им не удалось. Суд решил, что они обязаны будут платить алименты на содержание ребенка — одну четвертую часть от дохода каждого.