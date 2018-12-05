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5 декабря
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Жизнь
86

На Алтае самка снежного барса «спасла» котят от фотоохотника

Научному сотруднику Сайлюгемского парка удалось близко подойти к самке снежного барса с тремя котятами возрастом около шести месяцев, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Снежный барс.
Снежный барс.
Урмат Белениров, пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".

Свежие следы крупного снежного барса и миниатюрных лапок очевидцы заметили около одной из камер, когда поднялись на вершину. Сотрудник Сайлюгемского парка Алексей Кужлеков взял фотоаппарат и решил проследить за ирбисами.

Алексей Кужлеков:

Я шел по следам, отпечатки лап потерялись на вершине, где снег сдувает ветром. Снежные барсы были совсем рядом и в этом я убедился, когда увидел с расстояния 100 метров самку — она уходила за камни. В этот момент я понял: барсиха меня перехитрила. Она оставила котят в скалах и увела от них в другом направлении. Надеюсь в следующий раз увидеть барсят и сделать снимки на профессиональный фотоаппарат.

Снежный барс.
Снежный барс.
Пресс-служба национального парка «Сайлюгемский».
Снежный барс.
Снежный барс.
Пресс-служба национального парка «Сайлюгемский».

По его словам, летом камеры здесь не фиксировали этих особей. Скорее всего, они спустились сюда вслед за козерогами. Специалисты отмечают, что численность барсов на территории Сайлюгемского парка увеличивается, снежные барсы осваивают новые участки.

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