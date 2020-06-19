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Жизнь

На Алтае считают, что популярную часовню сжег «служитель Люцифера»

Правоохранители выясняют причины и устанавливают причастных к пожару в часовне Архангела Михаила у подножья Белухи. Местный журналист Руслан Макаров убежден, что к поджогу часовни имеет отношение «шаман Люцифера» из Новосибирска, пишет «НГА».

Часовня в Горном Алтае.
Часовня в Горном Алтае.
Сергей Голубков, пресс-служба ФГУП "Почта России"

Некий Сергей регулярно бывает на Алтае и устраивает туры. Он известен своим экстравагантным поведением, основал собственное околорелигиозное учение и называет себя «шаманом Люцифера».

В 2018 году на одном из перевалов он устроил обряд, в ходе которого сжег священные для алтайцев ленты кыйра.

В другом своем видеоролике он показывает банку якобы не свернувшейся крови, которая, по его словам, вытекла из него шесть дней назад, и заявляет, что вместе с «пятилетней пуповиной Яраславы» собирается отнести ее к Алтарю Матери для приближения «Рождения Силы Люцифера».

По словам журналиста Макарова, 7 июня «шамана» видели с рюкзаком в Коксе и Тюнгуре, а 8 июня утром недалеко от стоянки «Три березы», на тропе к Аккемскому озеру.

«В понедельник он мог уже подняться к озеру. Людей там еще никого не было кроме метеорологов и, возможно, пограничников. Обойти озеро можно по правому его берегу, чтобы ни с кем не сталкиваться, тем более в долине Ярлу, как говорят его знакомые, у него был схрон», — рассказывает Макаров.

В полиции сообщили, что намерены опросить этого человека, поскольку его видели в окрестностях часовни перед пожаром, но процессуального статуса на данный момент у него никакого нет.

Пока выйти на след «служителя Люцифера» не удалось. Макаров не исключает, что тот может прятаться в горах.

Напомним, деревянную часовню построили в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах.

Эта часовня была одним из самых фотографируемых объектов в окрестностях Белухи, с ее изображением также часто делали открытки.

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