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Жизнь

На Алтае сельский главбух пойдет под суд за премии и подарки за госсчет

Главный бухгалтер одного из сельских советов Шипуновского района может оказаться за решеткой. Почти три года она незаконно выписывала себе премии и приобретала материальные ценности за бюджетные деньги.

Взятка: от "борзых щенков" до Iphone 7.
Взятка: от "борзых щенков" до Iphone 7.
СС0

Всего было похищено более 190 тыс. рублей. Эти деньги сельская чиновница вернула в полном объеме в ходе предварительного следствия. Но суда ей все равно избежать не удалось.

Прокуратура Шипуновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению в хищении бюджетных денежных средств.

Действия обвиняемой органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения.

Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы до шести лет со штрафом или без такового, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.

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