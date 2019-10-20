На Алтае сельский главбух пойдет под суд за премии и подарки за госсчет

Всего было похищено более 190 тыс. рублей. Эти деньги сельская чиновница вернула в полном объеме в ходе предварительного следствия. Но суда ей все равно избежать не удалось.
Прокуратура Шипуновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению в хищении бюджетных денежных средств.
Действия обвиняемой органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения.
Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы до шести лет со штрафом или без такового, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.