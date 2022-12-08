На Алтае семьи мобилизованных получат дополнительную поддержку

В Республике Алтай семьи мобилизованных, добровольцев и контрактников получат дополнительную поддержку. Соответствующие изменения внес в указ глава региона Олег Хорохордин, пишут « Новости Горного Алтая ».

Дополнительную поддержку окажут контрактникам подразделения «Ирбис», мобилизованным, добровольцам и их семьям.

Военнослужащим будут предоставлять бесплатное социальное обслуживание в социально-реабилитационном отделении республиканского комплексного центра соцобслуживания.

Детей (учащихся 5−11 классов, студентам очных отделений колледжей и техникумов" обеспечат бесплатным горячим питанием.

«Они будут иметь право на бесплатный отдых и оздоровление в регионе», — подчеркивают в указе.

Также детям будут предоставлять места в детских садах в первую очередь, а родителей — освобождать от платы.

Мобилизованные и их семьи смогут бесплатно посещать культурные мероприятия, которые организуют госучреждения, подведомственные Минкульту республики.

Помогут с медицинской реабилитацией на стационарном и амбулаторном этапах, а также профессиональным и дополнительным профессиональным образованием. Окажут содействие в трудоустройстве. Мера относится к детям трудоспособного возраста.

Ранее президент Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам.