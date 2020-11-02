На Алтае семья отсудила компенсацию у пасечника за укусы пчел

У пасечника 26 пчелиных ульев на 20 пчелосемей и пасечный домик. Участок огорожен забором, но насекомые спокойно могут его преодолеть.
Соседи по участку стали жаловаться на укусы пчел. За лето пострадавшие несколько раз обращались в больницу, просили пчеловода убрать пасеку.
Во время одного из таких разговоров соседа как раз укусила пчела, но пасечник заверил, что укусы «очень полезны», «поднимают иммунитет», а порода его пчел, карпатская, не жалится. НА суде он предположил, что кусать могли пчелы с другой пасеки в 200 метрах.
Суд пришел к выводу, что он содержал пасеку без нарушений, но признал случаи пчелиных укусов у пострадавших и постановил выплатить компенсации вреда.
Пасечник с решением суда не согласился и подал жалобу. Административное дело 23 октября направили в Алтайский краевой суд.