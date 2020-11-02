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Жизнь

На Алтае семья отсудила компенсацию у пасечника за укусы пчел

Жители Белокурихи отсудили 60 тыс. рублей у соседа-пасечника, пишет Тайга.инфо. Сам пчеловод считает, что его порода насекомых миролюбивая и кусаться не может.

Пчела.
Пчела.
СС0

У пасечника 26 пчелиных ульев на 20 пчелосемей и пасечный домик. Участок огорожен забором, но насекомые спокойно могут его преодолеть.

Соседи по участку стали жаловаться на укусы пчел. За лето пострадавшие несколько раз обращались в больницу, просили пчеловода убрать пасеку.

Во время одного из таких разговоров соседа как раз укусила пчела, но пасечник заверил, что укусы «очень полезны», «поднимают иммунитет», а порода его пчел, карпатская, не жалится. НА суде он предположил, что кусать могли пчелы с другой пасеки в 200 метрах.

Суд пришел к выводу, что он содержал пасеку без нарушений, но признал случаи пчелиных укусов у пострадавших и постановил выплатить компенсации вреда.

Пасечник с решением суда не согласился и подал жалобу. Административное дело 23 октября направили в Алтайский краевой суд.

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