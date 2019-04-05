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Жизнь

На Алтае скончался депутат Госсобрания

Депутат Госсобрания Республики Алтай и общественный деятель Аржан Иташев скончался на 42 году жизни, сообщают «Новости Горного Алтая».

Свеча.
Свеча.
pixabay.com

Аржан Иташев работал в министерстве экономики Республики Алтай, администрации Чемальского района, комитете занятости населения. С 2013 года руководил филиалом «РГС-Медицина» в Республике Алтай.

Депутатом Госсобрания он стал в 2014 году, входил во фракцию «Единой России». Также руководил фондом «Оносский клуб» и был подающим большие надежды политиком и общественным деятелем, говорят местные журналисты.

Аржан Иташев.
Аржан Иташев.
elkurultay.ru

Аржан Иташев родился 28 апреля 1977 года в селе Усть-Мута Усть-Канского района Республики Алтай. Получил образование в Томском государственном университете по специальности «Мировая экономика», говорится на сайте Госсобрания.

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