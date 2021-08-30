На Алтае снижается количество тяжелобольных с ковидом, а смертность остается на прежнем уровне

По данным на 30 августа, в крае 586 тяжелобольных с ковидом, неделю назад — 23 августа — их было 823, 16 августа — 793, 9 августа — 771, 2 августа — 823. Ежедневно регистрировали около 20 и более смертей пациентов с коронавирусом.
Всего в крае инфицированных — 70 179 (в том числе 4 927 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 53 216 пациентов, из них за прошедшие сутки — 105.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 697 человек.
«Кроме этого, 405 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 278 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 917», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 586, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 223.
За весь период наблюдений скончались 4 673 человека с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (19 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 553 человека (по иным причинам — 1 120).
По данным оперштаба, на коронавирус обследовали 1 953 100 человек. Прививается 625 453 человека: получили первую вакцину — 123 730, полностью вакцинированы — 500 155.
Ранее сообщали, что каждый седьмой работник на Алтае не обменивается рукопожатием из-за пандемии.
Новые случаи
Барнаул — 76, Бийск — 23, Рубцовск — 18, Заринск — 15, Новоалтайск — 8, Славгород, Калманский район — по 7, Алейский и Первомайский районы — по 6, Камень-на-Оби, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы — по 5, Кытмановский, Мамонтовский, Рубцовский, Табунский и Хабарский районы — по 4, Кулундинский, Локтевский, Немецкий национальный, Топчихинский, Третьяковский, Угловский районы — по 3, Бийский, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Ребрихинский, Тальменский, Целинный и Чарышский районы — по 2, Белокуриха, Быстроистокский, Волчихинский, Залесовский, Зональный, Ключевской, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Панкрушихинский, Солтонский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Шелаболихинский и Шипуновский районы — по 1.