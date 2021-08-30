30 августа 21°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

На Алтае снижается количество тяжелобольных с ковидом, а смертность остается на прежнем уровне

В Алтайском крае, по данным на 30 августа, зарегистрировали 251 новый случай заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

По данным на 30 августа, в крае 586 тяжелобольных с ковидом, неделю назад — 23 августа — их было 823, 16 августа — 793, 9 августа — 771, 2 августа — 823. Ежедневно регистрировали около 20 и более смертей пациентов с коронавирусом.

Всего в крае инфицированных — 70 179 (в том числе 4 927 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 53 216 пациентов, из них за прошедшие сутки — 105.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 697 человек.

«Кроме этого, 405 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 278 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

«Развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 917», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 586, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 223.

За весь период наблюдений скончались 4 673 человека с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (19 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 553 человека (по иным причинам — 1 120).

По данным оперштаба, на коронавирус обследовали 1 953 100 человек. Прививается 625 453 человека: получили первую вакцину — 123 730, полностью вакцинированы — 500 155.

Ранее сообщали, что каждый седьмой работник на Алтае не обменивается рукопожатием из-за пандемии.

Новые случаи

Барнаул — 76, Бийск — 23, Рубцовск — 18, Заринск — 15, Новоалтайск — 8, Славгород, Калманский район — по 7, Алейский и Первомайский районы — по 6, Камень-на-Оби, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы — по 5, Кытмановский, Мамонтовский, Рубцовский, Табунский и Хабарский районы — по 4, Кулундинский, Локтевский, Немецкий национальный, Топчихинский, Третьяковский, Угловский районы — по 3, Бийский, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Ребрихинский, Тальменский, Целинный и Чарышский районы — по 2, Белокуриха, Быстроистокский, Волчихинский, Залесовский, Зональный, Ключевской, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Панкрушихинский, Солтонский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Шелаболихинский и Шипуновский районы — по 1.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость