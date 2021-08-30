На Алтае снижается количество тяжелобольных с ковидом, а смертность остается на прежнем уровне

В Алтайском крае, по данным на 30 августа, зарегистрировали 251 новый случай заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

По данным на 30 августа, в крае 586 тяжелобольных с ковидом, неделю назад — 23 августа — их было 823, 16 августа — 793, 9 августа — 771, 2 августа — 823. Ежедневно регистрировали около 20 и более смертей пациентов с коронавирусом.

Всего в крае инфицированных — 70 179 (в том числе 4 927 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 53 216 пациентов, из них за прошедшие сутки — 105.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 697 человек.

«Кроме этого, 405 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 278 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. unsplash.com

«Развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 917», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 586, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 223.

За весь период наблюдений скончались 4 673 человека с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (19 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 553 человека (по иным причинам — 1 120).

По данным оперштаба, на коронавирус обследовали 1 953 100 человек. Прививается 625 453 человека: получили первую вакцину — 123 730, полностью вакцинированы — 500 155.

Ранее сообщали, что каждый седьмой работник на Алтае не обменивается рукопожатием из-за пандемии.