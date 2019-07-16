На Алтае снова заметили смог. Что происходит?

Читатели altapress.ru сообщили, что в районе ул. Взлетной в Барнауле снова заметили смог. Такая же картина и в других районах, а также в соседних регионах, в том числе Республике Алтай. Опасных веществ в таком воздухе нет, ситуацию контролируют в Роспотребнадзоре.

Легкое задымление, местами с запахом гари, заметили в Майминском районе Республике Алтай, граничащим с Алтайским краем, пишет НГА.

Концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимые, здоровью граждан ничего не угрожает.

Центр космического мониторинга АлтГУ в режиме близком к режиму реального времени отслеживает обстановку на обширной территории Сибири, получая данные с нескольких приборов космического базирования, сообщила пресс-служба вуза.

«Действительно, на территории Алтайского края в настоящий момент нет очагов крупных пожаров, однако дымовые шлейфы от пожаров в соседних регионах могут достигать Алтайского края», — отмечают ученые.

На изображениях видно, чем обусловлена дымка, которую могли наблюдать жители края. Так 14 июля шлейф пожаров, очаги которых находятся на территории Красноярского края и Якутии, определял высокие значения аэрозольной оптической толщи на значительной территории Алтая, включая Барнаул. 15 июля небо над городом прояснилось, однако шлейфы пожаров хорошо заметны южнее.

На изображениях представлена карта региона в оптическом диапазоне и аэрозольная оптическая толща. Точками отмечены очаги пожаров, белые области — облачность, красным цветом показаны территории, где аэрозольная оптическая толща превысила обычные для этого периода времени значения в 10−20 раз.

По данным гидрометеослужбы, дым могло принести ветром с территории соседних регионов, где сложная лесопожарная обстановка — из Красноярского края и Иркутской области.

За сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась на 7,3%, до 155 тысяч гектаров, пишет «Российская газета». В Красноярском крае зафиксировано 38 пожаров на землях лесного фонда на площади более 69 тысяч гектаров, а в Иркутской области — 40 пожаров.

За два дня от жителей Красноярска поступило более 100 жалоб на трудности с дыханием. Замеры показали превышение санитарных норм по содержанию взвешенных частиц в воздухе в 1,6 раза. По информации РИА Новости, 15 июля Роспотребнадзор сообщил об отсутствии превышений нормативов в воздухе. Синоптики говорят, что сменилось направление ветра.

Смог в Барнауле 14 июля. Altapress.ru

Что делать , если в город пришел дым от лесных пожаров

При сильном задымлении (видимость днем не превышает нескольких сотен метров и дым хотя бы время от времени явственно затрудняет дыхание) необходимо принять меры по защите себя и своих близких от его вредных последствий, пишет МЧС медиа.