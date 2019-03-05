На Алтае сняли на видео барса, по-хозяйски обходящего территорию на горной реке

Во время экспедиции специалисты нацпарка встретили следы, как минимум, семи особей снежного барса, но точное число ирбисов долины реки Аргут назовут после обработки всех данных. Кадрами с ирбисом, гуляющими по ущелью и метящим территорию, ученые поделились с редакцией altapress.ru.
В учёте снежного барса наряду с сотрудниками Сайлюгемского нацпарка задействовали также и охотников Кош-Агачского района Республики Алтай — участники программы WWF и Pernod Ricard Rouss по вовлечению местного населения в охрану ирбиса на Алтае. Под руководством инспекторов они устанавливали и проверяли автоматические камеры, вели визуальный учет копытных и тропили животных по следам.
Денис Маликов,
заместитель директора Сайлюгемского национального парка:
В этом году мы впервые используем смартфоны во время учетов ирбиса со специальным приложением, разработанным WWF для сбора и обработки полевых данных. Эксперимент по работе со смартфонами в полевых условиях успешен: устройства хорошо держат зарядку зимой и экономят время, которое мы раньше тратили на заполнение бумажных форм. Сейчас мы разобрали тысячи фотографий с автоматических камер, далее мы будем сличать рисунок на шкуре каждого ирбиса с имеющимися изображениями уже известных особей и только в апреле назовем точное количество снежных барсов на Аргуте.
В материале использованы фотографии Д. Маликова, А. Кужлекова, Д. Гуляева.