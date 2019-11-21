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21 ноября
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Жизнь

На Алтае сняли уникальный фильм про манулов

Алтайский сценарист и режиссер Михаил Кулунаков снял фильм для Салюгемского национального парка «Манул — одинокий хищник», сообщает сайт заповедника.

Манул в Алтайском биосферном заповеднике.
Манул в Алтайском биосферном заповеднике.
снимки экспедиции "По следам снежного барса"

Лента вошла в трилогию, которая посвящена самым редким обитателям национального парка: ирбису, манулу и аргали. Документальные фильмы рассчитаны и на взрослую и на детскую аудитории. Основная задача — познавательная: через короткий формат познакомить зрителей с уникальными животными Горного Алтая.

Создателям фильма удалось собрать уникальный материал, сопроводить его графикой и показать интересную историю о палласовом коте.

«Этим летом мы оказались в Сайлюгемском национальном парке. Надо признаться, это первый опыт съемок животного мира," - говорит Михаил Кулунаков. Среди его работ художественные фильмы «Корбеничи», «Спать хочется», «Jерим», «Трико», «Изгородь» и др. Он имеет награды всероссийских и международных кинофестивалей.

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