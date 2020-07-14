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Жизнь

На Алтае сняли видеоролик о самом популярном горном водопаде

Создан видеоролик, посвященный самому популярному и посещаемому водопаду Горного Алтая — Корбу, сообщает Алтайский биосферный заповедник.

Водопад Корбу.
Водопад Корбу.
Алтайский биосферный заповедник.

Водопад Корбу — самая посещаемая природная достопримечательность среди гостей заповедной территории. Популярность его очень высока — всем хочется зарядиться энергией водопада, подышать насыщенным влагой воздухом, сделать фото на память.

«В знак почитания и признательности к водопаду создан этот небольшой музыкальный проект», — говорится в релизе.

Автор и режиссер ролика — Шонкор Модоров, музыкант, сценарист, актер, дизайнер. Оператор — Эркин Масканов, монтаж — Шонкор Модоров. Модели: Арина Танытпасова, Эркелей Тоедова. Помощник оператора — Павел Модоров. Музыка — Torsti Juhani Spoof — One world.

Что такое водопад Корбу

Водопад расположен на восточном побережье Телецкого озера в нижнем течении одного из его притоков — реки Большая Корбу у подножия западного склона хребта Корбу.

Это один из старейших экскурсионных объектов Горного Алтая. Еще в 30-е годы XX века водопад Корбу охарактеризован как наиболее популярная достопримечательность, посещаемая туристами на Телецком озере.

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