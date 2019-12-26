На Алтае сняли живописный ролик о жизни редких баранов

Фотограф приехал специально в период гона аргали, с целью снять бараньи поединки за самку, а если повезет — и снежного барса. Но, вместо барса на кадры попал другой враг баранов — волк.

«Забросили меня в горы, и пару дней я пытался подойти к одной группе архаров. Местность, знаете, специфична: ни одного дерева, чтобы спрятаться — архары меня видят, чуют и держатся на расстоянии. Третий день подошел. Слышу знакомый топот за спиной — группа аргали несется в мою сторону. Так напугать их на территории нацпарка мог либо я, либо снежный барс или волки. Больше на 118 000 га никого не было. Хоть бы барс… Аргали бегут ко мне, сердце выпрыгивает, и на вершине горы на пару секунд появляется волк — учуял меня и растворился. Архары еще часа четыре паслись и выясняли отношения поблизости, и, поняв, что реальная опасность миновала, пошли дальше. А я остался с ощущениями, что возможно спас одному барану жизнь».