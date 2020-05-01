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Жизнь

На Алтае сотрудник УФСИН заразился Covid-19

В Бийске 1 мая подтвержден случай заражения коронавирусной инфекцией сотрудника следственного изолятора. В настоящее время он изолирован, сообщают в пресс-службе управления.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

В СИЗО в срочном порядке провели дезинфекцию и ввели масочный режим. Всех контактировавших с зараженным отправили на самоизоляцию.

У них дважды провели тестирование, все результаты — отрицательные.

Как отмечает пресс-служба УФСИН, введен постоянный мониторинг состояния сотрудников СИЗО, а также лиц, находящихся в изоляторе.

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявлен еще 41 случай заражения жителей региона Covid-19.

По данным на 1 мая, общее число инфицированных в регионе составило 423 человека, в том числе 35 детей.

Еще 56 человек выздоровели, один инфицированный — житель Первомайского района — скончался.

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