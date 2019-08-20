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Жизнь

На Алтае создадут кластер с чистокровными беловежскими зубрами

В Шебалинском районе Республики Алтай может появиться биосферный кластер по сохранению и размножению редких и исчезающих видов животных. Ядром кластера должен стать зубровый питомник, сообщили в правительстве региона.

Зубренок.
Зубренок.
CC0

Директор Алтайского экспериментального сельского хозяйства Юрий Земиров на встрече с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым в селе Черга рассказал, что в начале 1980-х годов из Приокско-Террасного заповедника под Москвой на Алтай завезли 11 зубров.

Теперь их уже 45 особей. Черга — единственное место в России, где сохранены чистокровные равнинные беловежские зубры.

Министр отметил, что принимает идею создания кластера.

«Здесь удалось сохранить уникальный генетический материал. Это база, на которой можно проводить серьезные научные исследования», — отметил Котюков.

В Республике Алтай есть два заповедника (Алтайский и Катунский), пять заказников (Чергинский, Сумультинский, Кош-Агачский, Турачакский, Шавлинский), зона покоя «Укок» и Природный парк «Белуха».

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