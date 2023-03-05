На Алтае создадут модельную библиотеку за 9 млн рублей

В Новоалтайской библиотеке-филиале № 3 им. Леонида Мерзликина начали подготовку к масштабной модернизации, сообщают на официальном сайте Алтайского края.

Из федерального бюджета выделят 5 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». Еще более 4 млн рублей направят из городского бюджета.

Скоро объект передадут строителям.

Пока в библиотеке списывают старые книги и периодику, а также вывозят остальные издания на время ремонта в центральную библиотеку.

Часть мебели из здания передают в другие учреждения культуры, ветхую — вывозят.

15 марта объект закроют, а читателей перенаправят в другие библиотеки. Во время ремонта будет работать выездной читальный зал.

Это будет уже вторая библиотека нового поколения в Новоалтайске. Первой модернизацию прошла центральная библиотека в 2020 году.

Всего в рамках нацпроекта в регионе создали пять модельных библиотек: в Новоалтайске, Барнауле (поселок Южный), Славгороде, Рубцовске и Бийске.